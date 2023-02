Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ford touchiert nach Ausweichmanöver geparkten Lkw - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford (ots)

(jd) Gestern (20.2.) fuhr ein 35-jähriger Herforder um 5.40 Uhr mit seinem Ford auf der Ahmser Straße in Richtung Planckstraße. Kurz hinter der Einmündung zu der Straße Schobeke kam dem Herforder in entgegengesetzter Richtung in Lkw entgegen. Um einen Zusammenstoß im Begegnungsverkehr zu verhindern, wich der 35-Jährige nach rechts aus. Dabei touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw eines 38-jährigen Bielefelders. Dabei entstand ein Schaden im jeweils dreistelligen Bereich. Der bisher unbekannte Fahrer des entgegenkommenden weißen Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei den bisher unbekannten Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

