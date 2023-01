Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim/-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (26.01.2023) in ein Firmengebäude am Withauweg eingebrochen, beim Versuch, in ein Bürogebäude an der Waldburgstraße einzubrechen, sind die Täter Dienstag (24.01.2023) gescheitert. Am Withauweg hebelten die Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und 6.00 Uhr die Eingangstür des Gebäudekomplexes auf. Anschließend brachen sie mehrere Bürotüren auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen mehrere hundert Euro. An der Waldburgstraße versuchte ein Unbekannter gegen 16.40 Uhr offenbar in Büroräume einzubrechen. Dabei wurde er von einem Zeugen überrascht, woraufhin er das Gebäude verließ. Der Mann wird als 25 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß, mit blonden kurzen Haaren und einer athletischen Figur beschrieben. Er trug ein schwarzes Sweat-Shirt mit weißem Logo und der Aufschrift Raiders, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Winterjacke und weiße Turnschuhe. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zeugen des Einbruchs am Withauweg werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße und wegen des versuchten Einbruchs an der Waldburgstraße sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

