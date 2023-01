Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Dieb festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (25.01.2023) einen 29-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht am Morgen ein Smartphone und ein Tablet aus einer Sporthalle an der Kauffmannstraße gestohlen zu haben. Der 29-Jährige betrat zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr, vermutlich mit einem noch unbekannten Täter, die Umkleidekabine und flüchtete anschließend mit der Beute. Der 17-jährige Besitzer des Tablets bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später und suchte nach dem Tatverdächtigen. Nachdem er ihn in der Blumenstraße angetroffen hatte, nahmen ihn alarmierte Polizeibeamte fest. Die Beute hatte er noch bei sich. Die Fahndung nach seinem mutmaßlichen Komplizen verlief negativ. Er soll 25 bis 30 Jahre alt sowie zirka 175 Zentimeter groß sein und einen dunklen, ungepflegten Bart haben. Er trug eine schwarze Basecap, darüber eine Kapuze, war dunkel bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack der Marke Puma mit weißer Aufschrift. Der 29-jährige wohnsitzlose Tatverdächtigen mit syrischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (26.01.2023) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell