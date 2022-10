Polizei Aachen

POL-AC: Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen in der Eifel - ein Fahrverbot

Eifel/ Simmerath (ots)

Fast 100 Verkehrsverstöße haben die Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei Aachen gestern (16.10.2022) festgestellt und geahndet.

Im Zeitraum von 8 bis 16 Uhr führten die Polizisten Geschwindigkeitskontrollen auf der L 166 zwischen Kesternich und Rurberg, in Simmerath auf der Jägerhausstraße und in Steckenborn in der Langgasse und Auf der Höhe durch.

Auf der L 166 wurde das Tempo von insgesamt 336 Autos und Motorrädern kontrolliert. 36 Mal mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden. 59 Mal kamen die Fahrer mit einem Verwarngeld (bis 50 Euro) davon.

In der 50er-Zone der L 166 wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 99 km/h gemessen, der Autofahrer aus Aachen muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Ein Motorradfahrer wurde auf derselben Strecke mit 93 km/h angehalten. Der Münchener muss sich ebenfalls auf ein Bußgeld einstellen.

In den vergangenen Monaten hatte es in der Eifel verstärkt Verkehrskontrollen an Sonntagen gegeben. Hierbei wurden besonders die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung und des Streckenverbots zwischen Steckenborn und Rurberg überwacht. Darüber hinaus führten die Beamten auch technische Überprüfungen, beispielsweise Lautstärkemessungen, durch. (kg/ sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell