POL-EU: 67-jähriger Mann aus Mechernich-Kommern vermisst - Zeugensuche

Mechernich-Kommern (ots)

Seit Donnerstagvormittag (9. Dezember) wird der 67-jährige Uwe Antonio B. aus Mechernich-Kommern vermisst. Die Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos und werden am heutigen Freitag (10. Dezember) fortgesetzt.

Gegen 10 Uhr hatte der Senior seine Wohnanschrift im Mechernicher Stadtteil Kommern verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befindet. Er ist auf die Einnahme von Tabletten angewiesen.

Der Vermisste ist 1,70 Meter groß und hat eine korpulente Statur. Er hat graumelierte Haare mit Geheimratsecken und trägt einen Oberlippen- und Kinnbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer blauen Jeanshose, einem blauen Parka und einem schwarzen Hut bekleidet. Im rechten Ohr trägt er eine Hörhilfe.

Die polizeilichen Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem Personen- und Flächenspürhunde und ein Hubschrauber eingesetzt wurden, werden heute mit einer Hundertschaft fortgesetzt.

Ein Lichtbild des Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/70885

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Euskirchen unter der Rufnummer 02251/799-510 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

