POL-AC: Zusammenstoß zwischen Roller und Fahrrad - Kind wird leicht verletzt

Stolberg (ots)

Ein Junge ist gestern Nachmittag (16.10.2022) bei einem Unfall kurz vor dem Ortseingang Zweifall verletzt worden.

Der 10-Jährige war in Begleitung seines Vaters gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Jägerhausstraße in Richtung Zweifall unterwegs, als ihn ein Motorroller links überholte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Stolberger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Rollerfahrer aus Aachen stürzte auch, blieb aber unverletzt.

Die Jägerhausstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, untersucht nun das Verkehrskommissariat. (sk)

