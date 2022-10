Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Diebstahl aus Verkaufsständen -Täter festgenommen- Polizei sucht weitere Geschädigte +++

Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Verkaufsständen

-Täter festgenommen- Polizei sucht weitere Geschädigte

In den letzten Wochen kam es im gesamten Landkreis vermehrt zu Diebstählen aus Verkaufsständen, am vergangenen Wochenende wurden nun diverse solcher Taten im Nordkreis verübt. Unter anderem wurden hierbei die Tageseinnahmen aus einem Tresor eines Verkaufsstandes in Zeven entwendet. Hierbei ist zudem ein erheblicher Sachschaden verursacht worden. Auch in Brauel wurde durch rohe Gewalt die Kasse eines für landwirtschaftliche Produkte bereitgestellten Verkaufsstandes geplündert. Hier blieben die Täter zunächst unerkannt und konnten mit ihrer Beute fliehen. Gleiches geschah in den Ortschaften Selsingen und Heeslingen, wobei es den Tätern jedoch dabei nicht gelungen ist, Beute zu machen. Vielmehr konnten diese bei der Tatausführung durch aufmerksame Bürger beobachtet und von ihrem Vorhaben abgebracht werden. Dank der zahlreichen Meldungen aus der Bevölkerung konnte die Polizei Bremervörde in den gestrigen Abendstunden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige, einen 24-jährigen und ein 34-jährigen Mann, im Bereich Elm in einem weißen Kastenwagen vorläufig festnehmen. Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bremervörde ermittelt nun, ob die beiden Täter mit den anderen Taten konkret in Zusammenhang stehen. Hierzu und weil nicht auszuschließen ist, dass die jungen Männer noch weitere Taten verübt haben, sucht die Polizei Bremervörde nach weiteren Geschädigten oder Zeugen. Hinweise an 04761/99450

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell