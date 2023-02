Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtragsmeldung - Schüler droht mit Gewalttat - Polizei Herford stellt Tatverdächtigen

Hiddenhausen (ots)

Die Polizei Herford bewältigte heute einen besonderen Einsatz an einer Förderschule in Hiddenhausen.

Ein 14-jähriger Schüler hatte am frühen Morgen bedrohliche ernstzunehmende Äußerungen gegenüber Mitschülern und Lehrkräften getätigt. Er hatte eine Gewalttat an der Schule angedroht. Infolge der Reaktionen kam es zu dem Polizeieinsatz, der gegen 08:00 Uhr erfolgte. Die Polizei war dabei umgehend mit starken Kräften vor Ort und zog weitere Unterstützungskräfte hinzu. Noch im Schulgebäude konnte der Schüler angetroffen und im Anschluss zu einer Dienststelle der Polizei verbracht werden. Nach den ersten Befragungen des Schülers zu dessen Vorhaben erfolgte eine Durchsuchung des Schulgebäudes sowie des angrenzenden Geländes und des nahegelegenen Ufers an der Werre nach möglichen Tatmitteln. Es wurde dabei nichts aufgefunden, was den Verdacht einer Gewalttat hätte erhärten können.

Die Polizei nahm während der gesamten Einsatzsituation weitere Befürchtungen vor einer Gewalttat durch evtl. vorhandene Mittäter stets ernst. Daher erfolgte eine Entlassung der vor Ort in den Klassen befindlichen Schüler über die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Rahmen eines Betreuungsabschnittes. In diesem waren zu Unterstützungszwecken die Rettungskräfte der Feuerwehr und zusätzlich ein Arzt mit eingebunden. Alle Maßnahmen an der Schule konnten in engem Kontakt und der Zusammenarbeit mit der Schulleitung erfolgen. Eltern wurden ihre Kinder übergeben.

Der 14-Jährige, der sich wohl in einer besonderen Situation befand, konnte noch am frühen Nachmittag in die Obhut einer Hilfseinrichtung übergeben werden.

Die Schulleitung informierte zusätzlich über einen Elternbrief alle Erziehungsberechtigten bzw. Eltern zu dem Vorfall.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell