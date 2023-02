Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt - Alkohol- und Drogenkontrollen durch die Polizei

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Gestern kontrollierte ein Kradfahrer der Polizei Herford einen PKW-Fahrer auf der Wasserbreite im Rahmen der Streifenfahrt. Der Fahrer wies deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft auf, sodass der Beamte eine Alkotestüberprüfung durchführte, die den Verdacht der Trunkenheit am Lenker erhärtete. Ein Arzt nahm später auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Beweissicherung ab. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Alkohol und Autofahren einfach nicht zusammen passen. Regeln Sie gerade an den närrischen Tagen eine Nachhausefahrt vorher. Ebenso besteht dass Angebot am Tage durch die öffentlichen Verkehrsmittel. Dann gelingt die schlechteste Feier und es gibt am nächsten Tag keine bösen Überraschungen. Die Polizei nimmt insbesondere in diesen Tagen unangekündigte Kontrollen zur Überwachung der Fahreigenschaften vor. Es muss im gesamten Kreisgebiet mit Fahrzeugkontrollen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen gerechnet werden.

