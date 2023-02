Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vergabeverfahren Polizei Herford - Anmietung Neue Polizeiwache Löhne

Löhne (ots)

Nach umfangreichen Vorplanungen konnte jetzt das Vergabeverfahren für den Neubau der Polizeiwache Löhne offiziell eröffnet werden. Die detaillierten Vergabeunterlagen können über den Vergabemarktplatz NRW heruntergeladen werden. https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/public/company/project/CXPNYDJDKZT/de/overview?0 Landrat Jürgen Müller begrüßt die Entscheidung: "Das ist ein Meilenstein im Projekt des Neubaus der Wache Löhne und wir freuen uns, dass wir nun in die Ausschreibungen veröffentlichen können." In der neuen Polizeiwache sollen neben der Wache und der Wachleitung auch der Bezirksdienst auf 390 m² Raumfläche untergebracht werden. Einschließlich der Nebenflächen ist von einem Bedarf von ca. 450 m² Bruttogrundfläche und einem Grundstücksbedarf von insgesamt 950 m² auszugehen. Auf dem Außengelände sollen insgesamt 19 PKW-Stellplätze, drei Garagen und 12 Fahrradstellplätze für Mitarbeitende und Besucher Platz bieten. Auch an eine Doppelladesäule für Elektromobilität ist gedacht. Bezüglich des Standortes macht das Verfahren konkrete Vorgaben. Das Grundstück muss in einem festgelegten Auswahlgebiet in Zentrumsnähe liegen und eine schnelle Anbindung an das überörtliche Straßennetz und den ÖPNV ermöglichen und noch weitere dort festgelegte Mindestkriterien erfüllen. Interessierte haben nunmehr bis zum 26.05.2023 die Möglichkeit sich zur Teilnahme an dem Verfahren zu bewerben. Danach finden in verschiedenen Verhandlungsrunden Gespräche statt. Voraussichtlich wird das Vergabeverfahren im Mai 2024 abgeschlossen sein, so dass danach mit dem Bau der Wache an dem ausgewählten Standort begonnen werden kann.

