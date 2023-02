Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: VW-Fahrer übersieht Roller - 16-jähriger Löhner bei Unfall verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 18-jähriger Vlothoer fuhr am Mittwoch (15.2.) mit seinem VW auf der Straße An der Sporthalle in Richtung Bergkirchener Straße. Gegen 7.50 Uhr beabsichtige er, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich einen 16-jährigen Löhner, der mit seinem Kleinkraftrad in entgegengesetzter Richtung auf der Straße An der Sporthalle fuhr. Der Löhner versucht noch, durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern, prallte jedoch nahezu ungebremst in die Fahrzeugseite des VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 16-Jährige leicht verletzt und nachdem sein Erziehungsberechtigter über den Unfall informiert wurde, zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

