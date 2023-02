Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Aufbrüche in der Innenstadt- Unbekannte schlagen Scheiben ein

Herford (ots)

(sls) Gleich vier Anzeigen mussten Polizeibeamte am Dienstagmorgen (14.2.) im Bereich der Herforder Innenstadt aufnehmen, wo verschiedene Fahrzeuge beschädigt wurden. An der Bergstraße wurden an einem geparkten Kia Ceed in Beifahrerscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug im vorderen Bereich durchsucht. Diebesgut konnten die Unbekannten nicht mitnehmen. Ein paar Hausnummern weiter wurde bei einem Firmenfahrzeug Mercedes Vito ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen. Hier wurde ein anthrazitfarbener Aluwerkzeugkoffer zum Diebesgut der Täter. Auf einem Parkplatz an der Komturstraße wurde durch eine Geschädigte ein silber farbener Fiat abgestellt. Unbekannte öffneten den Fiat und entwendeten aus dem Fahrzeug ein Navigationsgerät, sowie eine Sporttasche mit diversen persönlichen Bekleidungsstücken. Auf Weinflaschen hatten es die Aufbrecher dann bei einem Mercedes GLC abgesehen. Hier schlugen sie ebenfalls die hintere Seitenscheibe ein und entwendeten daraus die alkoholischen Getränke. Weiteres Diebesgut nahmen sie nicht mit. Bei der Aufnahme der Anzeige konnte in unmittelbarer Näher des Tatortes die an der Komturstraße entwendete Sporttasche mit Sportsachen und Navigationsgerät aufgefunden werden. Es besteht daher der Verdacht, dass alle Aufbrüche in Zusammenhang stehen könnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Sporttasche bereits der Geschädigten wieder übergeben. Wir sind auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen in der Zeit von Montagabend bis zum frühen Dienstagmorgen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell