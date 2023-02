Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl- Hiddenhauser begeht Hausfriedensbruch

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (14.2.) betrat ein polizeibekannter 63-Jähriger aus Hiddenhausen den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bünder Straße. Ein Mitarbeiter konnte beobachten, wie sich der Hiddenhauser gegen 19.00 Uhr mehrere Lebensmittel in der Jackentasche verstaute und ohne die Ware zu bezahlen, die Tankstelle wieder verließ. Zudem war dem Mitarbeiter bekannt, dass gegen den 63-Jährigen schon mehrfach ein Hausverbot wegen diverser Diebstahlsdelikte ausgesprochen wurde. Der Mitarbeiter sprach direkt die flüchtende Person außerhalb der Verkaufsräume auf den Diebstahl an. Der 63-Jährige griff unvermittelt den Mitarbeiter körperlich an und schlug ihm ein Mobiltelefon aus der Hand. Dieses wurde dabei beschädigt. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der Mitarbeiter den Angriff abwehren und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei zu Boden drücken. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizeibeamten konnte das entsprechende Diebesgut noch in der Bekleidung aufgefunden werden. Da sich der Hiddenhauser im alkoholisierten Zustand dauerhaft aggressiv und uneinsichtig gegenüber den Beamten und den Mitarbeitern verhielt, wurde er vorläufig in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Herford zugeführt. Ihn erwarten jetzt weitere Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

