Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Seniorin wird Opfer eines Diebstahls- Handtasche aus Auto mitgenommen

Kirchlengern (ots)

(sls) Die kurze Abwesenheit einer 80-jährigen Geschädigten aus Bünde nutzten scheinbar unbekannte Täter am Montagmorgen (13.02.), um die Handtasche zu entwenden. Die Seniorin parkte ihren grauen BMW (3er) am Fahrbahnrand des Eschweges, gegenüber der Hausnummer 20 des Eibenweges gegen 9.40 Uhr ab. Sie verließ das Fahrzeug nur etwa 25 Minuten um etwas aus einer anliegenden Wohnung zu holen. In der kurzen Tatzeit gelangten unbekannte Täter in das Auto und entwendeten daraus eine schwarze Handtasche mit grauen Henkeln. In der Tasche befanden sich neben einer Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld, auch noch ein Mobiltelefon der Marke Samsung, sowie zwei medizinische Diabetes-Geräte. Die Diebe konnten mit der Tasche unerkannt vom Tatort fliehen, da die Bünderin erst bei der Rückkehr zum Fahrzeug den Diebstahl feststellte. Die Kriminalpolizei hat mit der Ermittlungen begonnen und hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl der Handtasche geben können. Vielleicht wurden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis des Tatortes beobachtet. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell