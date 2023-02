Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Jugendliche- Tatverdächtige flüchten mit Zug

Bünde (ots)

(sls) Am frühen Sonntagabend (12.2.) befanden sich vier Jugendliche aus Hiddenhausen und Kirchlengern im Alter von 14 Jahren im Bereich der Bahnhofstraße. Gegen 17.15 Uhr wurden sie auf Höhe der Bahnunterführung von einer Gruppe gleichaltriger Personen zunächst angesprochen. Diese forderten von den vier Bargeld oder Zigaretten. Als die vier die Forderung verneinten zog einer der bis dahin unbekannten Jugendlichen ein Klappmesser aus der Tasche und drohte den Personen. Während der Androhung wurden die vier Geschädigten von den anderen anwesenden aus der Gruppe heraus durchsucht und Bargeld aus den Bekleidungstaschen mitgenommen. Nachdem die Tatverdächtigen flüchteten informierten die Geschädigten sofort die Polizei und konnten beobachten, wie die Unbekannten in Richtung Bahnhof liefen. Da die Täter im Bahnhofsbereich nicht mehr angetroffen werden konnten, bestand der Verdacht, dass sie in einen Zug einstiegen und vom Tatortbereich flüchteten. Bei der anschließend eingeleiteten Fahndung und mit Unterstützung der Deutschen Bahn konnten die fünf beschriebenen Tatverdächtigen im Alter von 14 und 15 Jahren aus Bad Oeynhausen in einem Zug Richtung Minden im Bahnhof Löhne angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen konnte das Klappmesser, sowie das entwendete Bargeld aufgefunden werden. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurden sie vorläufig festgenommen und nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell