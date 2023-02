Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Automat in der Nacht gesprengt- Zeugen hören lauten Knall

Herford (ots)

(sls) Mitten in der Nacht wurden Anwohner der Bauvereinstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geholt. Bei Nachschau vom Balkon aus, bemerkten die Bewohner, dass ein anliegender Zigarettenautomat augenscheinlich gesprengt wurde. Die eingetroffenen Polizeibeamten stellten gegen 01:10 Uhr im Einmündungsbereich mit dem Föhrenweg einen stark beschädigten Automaten fest. Diverse Zigarettenschachteln befanden sich noch in der gesprengten Öffnung und auch auf dem Boden. Durch die Sprengung flogen mehrere Trümmerteile des Automaten umher und beschädigten zudem noch einen geparkten blauen Ford am Fahrbahnrand. Ob die Täter auf der Flucht noch Diebesgut mitnehmen konnten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wir bitten weitere Zeugen, die Hinweise auf flüchtende Täter oder auch Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell