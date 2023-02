Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Pferdeanhänger von Firmengelände entwendet

Bünde (ots)

(um) Vermutlich in der Nacht zu Dienstag oder Mittwoch (08.02.) schlichen bislang unbekannte Täter auf einem umzäunten Firmenparkplatz an der Daimler Straße herum. In der Nacht entwendeten die Einbrecher dann einen mit einem speziellen Deichselschloss gesicherten Pferdeanhänger. Das Transportfahrzeug der Marke Cheval Liberte Typ Pullmann kann zwei Pferde befördern. Der silberne Anhänger hat einen Wert von mindestens 8.000.- Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe in diesem Fall. Die Tatzeit kann nicht genau bestimmt werden. Sie liegt von Montag, 07.02.2023, 07:00 Uhr, bis Mittwoch in den Vormittagstunden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

