POL-KLE: Emmerich - Unfall auf dem Parkplatz eines Getränkehandels

Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (26. November 2022) kam es gegen 16:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkehandels an der Wallstraße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Unfallverursacherin parkte mit Ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parktasche aus und übersah ein wartendes Fahrzeug. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrzeug der Unfallverursacherin und einer schwarzen Mercedes C-Klasse eines 39-jährigen Mann aus Emmerich, welcher die Berührung aber nicht wahrnahm. Die Unfallverursacherin fuhr zurück in die Parklücke, stieg aus Ihrem Fahrzeug aus, begutachtete die beiden Fahrzeuge und stieg, nach dem Sie keine Schäden wahrnehmen konnte, wieder in Ihr Fahrzeug. Der Fahrer der schwarzen Mercedes C-Klasse bemerkte den Schaden an seinem Fahrzeug erst zu einem späteren Zeitpunkt, kehrte zum Unfallort zurück, wo sich die Unfallverursacherin aber bereits, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, vom Unfallort entfernt hatte.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

