Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch am frühen Nachmittag - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In Begleitung ihrer 45-jährigen Tochter kehrte eine 70-jährige Herforderin gestern (8.2.) nach kurzer Abwesenheit gegen 15.00 Uhr zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Salzufler Straße zurück. Im Treppenhaus kamen beiden Frauen drei Personen - zwei Männer und eine Frau im Alter von etwa 20 bis 23 Jahren - entgegen, die fluchtartig das Gebäude verließen. An ihrer Wohnung angekommen, stellte die Herforderin fest, dass ihre Tür Beschädigungen aufwies. Im Inneren fand sie eine Spur der Verwüstung vor: Augenscheinlich waren sämtliche Schränke durchwühlt worden, deren Inhalt auf dem Fußboden verteilt war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung ein, die jedoch negativ verlief. Ob und was die bisher Unbekannten aus der Wohnung entwendet haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Ebenso, ob die drei Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Die beiden Männer haben kurze, dunkle Haare. Die Frau hat ebenfalls dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die am Mittwoch zwischen 12.30 und 15.00 Uhr im Bereich der Salzufler Straße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

