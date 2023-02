Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonderer schwerer Fall des Diebstahls - Zwei Lauben in Kolonie aufgebrochen

Löhne (ots)

(kp/um) Gestern (07.02.) meldeten zwei Geschädigte des Kleingartenvereins Werretal von der Lübbecker Straße bei der Polizei mehrere Einbrüche in ihre Laubenkolonie. Die Tatzeit der Aufbrüche liegt in den vergangenen Tagen. Ein 47-jähriger Besitzer war noch Freitag der Vorwoche in seinem kleinen Häuschen, bevor er jetzt den Einbruch feststellte. Ein weiterer 58-Jähriger war noch am Sonntag in der Kleingartenanlage, bevor er jetzt das aufgebrochene und beschädigte Laubenhaus vorfand. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Lauben. Die Einbrecher durchsuchten die Schränke und Räume nach Diebesgut. Es erfolgte eine Tatortaufnahme mit Spurensicherung durch die Kriminalwache. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

