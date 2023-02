Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Audi an - Notebook entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Um 7.25 Uhr stellte ein Vlothoer gestern (7.2.) fest, dass die Seitenscheibe seines Audis eingeschlagen war. Das Auto hatte der Mann am Vorabend gegen 17.20 Uhr an der Heinrich-Wintermeyer-Straße in Exter abgestellt. Der oder die unbekannten Täter schlugen augenscheinlich die vordere rechte Seitenscheibe ein, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen und unter anderem das Handschuhfach zu durchsuchen. Aus dem Pkw entwendeten sie dann einen Rucksack der Marke Eastpak, in dem sich unter anderem ein Notebook befand. Der Wert der entwendeten Gegenstände sowie der Sachschaden liegen insgesamt im höheren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden, falls sie Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können.

