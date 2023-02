Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Geldkassetten - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (6.2.) bemerkte der 19-jährige Mitarbeiter einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße gegen 6.00 Uhr das Fehlen zweier Geldkassetten. Diese befanden sich am Vorabend um 22.00 Uhr noch auf einem Tresor in den Büroräumen der Tankstelle. Bei genauerer Durchsicht stellte der Mitarbeiter fest, dass neben den beiden Geldkassetten, in denen sich Bargeld im dreistelligen Bereich befand, auch eine Ladenkasse fehlte. Auch in dieser befand sich Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Zeit von Sonntag 22.00 Uhr und Montagmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

