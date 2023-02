Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger - Fahndung mit Foto - Bitte kreisweit veröffentlichen

Kreis Herford (ots)

(jd) Die Kriminalpolizei Herford bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Täters. Der Unbekannte kontaktierte im Oktober eine 84-jährige Herforderin telefonisch und teilte ihr mit, dass er Polizist sei. Im weiteren Verlauf forderte er die Frau auf, ihre EC-Karte samt PIN vor ihrer Haustür zu hinterlegen. Der Unbekannte tätigte mit der Karte mehrere Abhebungen, sodass ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Eine dieser Abhebungen erfolgte an einem Geldautomaten, der sich in einer Tankstelle in Hiddenhausen befindet. Hier konnte der Mann mittels einer Überwachungskamera gefilmt werden. Er betrat die Tankstelle im Oktober des vergangenen Jahres mit einer dunkeln Cappy und einer hochgezogenen schwarzen Nike-Jacke, deren Kapuze er ebenfalls trug. Zudem trug der Mann eine schwarze Hose und Schwarze Turnschuhe und einen Mund-Nasen-Schutz. Mit dem Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld kann nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto aus der Überwachungskamera der Tankstelle erfolgen: Wer kennt den Mann auf dem Foto und kann Angaben zu dieser Person machen? Das Bild zur Fahndung befindet sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/97631. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 oder bei jeder Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell