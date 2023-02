Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte verschaffen sich Zugang zu Supermarkt - Tabakwaren entwendet

Enger (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Supermarktes an der der Ringstraße bemerkte heute (6.2.), um 5.05 Uhr einen beschädigten Schrank, in dem normalerweise Zigaretten aufbewahrt werden. Bei genauer Durchsicht der Räumlichkeiten stellte der Mann fest, dass der oder die unbekannten Täter mittels eines Werkzeugs die Eingangstür einer Bäckerei, die sich ebenfalls in dem Objekt befindet, beschädigt haben und sich somit Zutritt zu dem Gebäude verschaffen konnten. Im Inneren entwendeten sie dann Tabakwaren, deren Wert sich im vierstelligen Bereich beläuft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt zwischen Samstag, 21.30 Uhr und Montag, 5.05 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

