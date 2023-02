Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bauliche Veränderungen am Fahrzeug - VW landet in Leitplanke

Herford (ots)

(jd) Gestern (5.2.) fuhr ein 20-jähriger Bielefelder gegen 23.00 Uhr mit seinem VW auf der B61 in Richtung Bad Salzuflen. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Einige Meter weiter prallte das Auto in die Mittelleitplanke, wo der Bielefelder zum Stehen kam. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass in dem Auto ein neues Fahrwerk eingebaut war und die Rad-Reifenkombination Veränderungen aufwies. Beides war nicht im Fahrzeugschein eingetragen. Inwieweit diese baulichen Änderungen zum Unfall geführt haben könnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Auto wurde sichergestellt. Gegen die Fahrzeughalterin, eine 52-jährige Frau aus Bielefeld, wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell