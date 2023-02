Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung nach EC-Karten Diebstahl- Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kreis Herford (ots)

(sls) Ein bisher unbekannter Täter ist dringend verdächtig, am 28.08.2022 mittels einer zuvor entwendeten EC-Karte, einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto eines 86-Jährigen Geschädigten unberechtigt abgehoben zu haben. Dem Senior war einem Tag zuvor in Herford auf einem Stadtfest die Geldbörse mit persönlichen Papieren entwendet worden. Anschließend wurde das Konto durch mehrere Käufe, sowie Bargeldabhebungen durch den unbekannten Täter belastet. Bei einem der Geldabhebungen in der Herforder Innenstadt konnte der Tatverdächtige videografiert werden.

Die anliegenden Bilder der dringend tatverdächtigen Personen sind nun per Beschluss durch das Amtsgericht Bielefeld für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Polizei fragt: Wer kennt die Personen oder kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Bilder des Tatverdächtigen finden Sie auf den Fahndungsseiten der Polizei Herford: https://polizei.nrw/fahndung/97597

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

