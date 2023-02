Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskommissariat sucht Unfallbeteiligten- Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (1.2.) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Wasserbreite mit der Bismarckstraße. Zum Unfallzeitpunkt gegen 07.00 Uhr befand sich eine 60-Jährige aus Bünde auf der Wasserbreite und beabsichtigte mit ihrem Nissan Micra nach links in die Bismarckstraße abzubiegen. Hierzu ordnete sie sich auf der dortigen Linksabbiegerspur ein. Parallel dazu befand sich rechts neben der Bünderin, auf der Geradeausspur, ein Müllfahrzeug. Plötzlich kam von hinten ein bislang unbekannter Fahrzeugführer herangefahren und fuhr zunächst rechts am Nissan Micra vorbei. Anschließend versuchte sich das unbekannte Fahrzeug zwischen Nissan und dem rechts haltenden Müllfahrzeug "durchzuschlängeln". Hierbei stieß der Fahrer auf der rechten hinteren Seite gegen den Nissan. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne eine Schadenregulierung zu gewährleisten und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Unfall und ist auf der Suche nach dem unbekannten Beteiligten und/oder weiteren Zeugen, die Hinweise zum weiterfahrenden Fahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell