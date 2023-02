Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Container aufgebrochen- Täter nehmen Gartengeräte mit

Spenge (ots)

Am Dienstagnachmittag (31.1.) wurde durch die Inhaber einer Firma an der Neuenkirchener Straße ein Einbruch auf dem Betriebshof bemerkt. Als ein Mitarbeiter gegen 12:00 Uhr das Gelände in Augenschein nahm, erkannte er drei aufgebrochene Überseecontainer. Diese dienen als Lagerräume für diverse Baumaterialien, Baugerüste und Gartenwerkzeuge. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Schlösser der Container im Zeitraum vom vergangenen Freitag (27.2.) bis Dienstagnachmittag gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden eine Motorkettensäge und ein Motorfreischneider entwendet. Im Anschluss verließen die Täter das Gelände in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder auch Verbleib der Werkzeuge machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

