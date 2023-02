Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch Unbekannte schlagen Scheibe ein

Herford (ots)

(sls) Aufmerksame Nachbarn wurden am Dienstagabend (31.1.) durch einen dumpfen Knall aufgeschreckt. Im Nachbarhaus am Steilen Weg konnte der Zeuge beobachten, wie sich eine Taschenlampe im dunklen Haus bewegte. Nachdem der Nachbar direkt die Polizei informierte, konnte er zwei dunkel gekleidete männliche Personen beobachten, wie diese anschließend über den Gartenbereich in ein angrenzendes Waldstück liefen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter augenscheinlich die Scheibe der Terrassentür einschlugen und in das Einfamilienhaus eindrangen. In Abwesenheit der Bewohner durchsuchten sie verschiedene Räumlichkeiten. Es wurde Schränke und Schubladen geöffnet. Anschließend flüchteten die Täter aus dem Haus in Richtung Waldstück. Ob die Unbekannten Diebesgut mitnahmen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Durch weitere Zeugen wurde in unmittelbarer Nähe zum Tatort am Feldweg Hochsiek ein blau/silbernes Fahrzeug beobachtet, wie dieses kurz nach dem Einbruch ohne Beleuchtung wegfuhr. Ob das Fahrzeug in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, muss noch überprüft werden. Wir bitten weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

