Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221025-3: Unbekannte brachen Firmenfahrzeug auf

Kerpen (ots)

Zeuge bemerkte Täter

Kriminalbeamte suchen Zeugen, die Hinweise zu zwei flüchtigen Personen geben können. Den beiden etwa 170 bis 185 großen Männer wird vorgeworfen, in der Nacht zu Dienstag (25. Oktober) in Kerpen-Mödrath die Flügeltüren am Heck eines Nissan NV 400 aufgebrochen zu haben. Die Täter sollen mit schwarzen Hose und Jacken bekleidet gewesen und in einem dunklen Kleinwagen geflohen sein. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2 Uhr habe ein 35-jähriger Zeuge laute Geräusche von der Robert-Koch-Straße gehört. Als er aus dem Fenster sah, habe er zwei Männer wahrgenommen, die die Flügeltüren am Heck seines Nissans aufgebrochen und bereits Gegenstände von der Ladefläche ausgeladen hatten. Daraufhin rief der 35-Jährige aus dem Fenster und machte auf sich aufmerksam. Die beiden Männer seien in einen dunklen Kleinwagen gestiegen und in unbekannte Richtung gefahren. Ob und welche Gegenstände die Täter entwendeten, ist noch Teil der Ermittlungen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell