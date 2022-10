Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221025-2: Zeugensuche nach mehreren Sachbeschädigungen in Bergheim - 18 Autos zerkratzt

Bergheim (ots)

Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Sonntag (23. Oktober) haben bislang Unbekannte in Bergheim mehrere Autos beschädigt. Laut ersten Ermittlungen zerkratzten die Täter in den Straßen "Neusser Straße" und "Kirchstraße" insgesamt 18 Autos. Die Ermittler nehmen Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 02233 52 0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein Geschädigter meldete der Polizei am Sonntagmorgen die Beschädigung an seinem Auto. Die bislang Unbekannten sollen die Lackierung auf der Motorhaube und der rechten Fahrzeugseite seines Wagens zerkratzt haben. Im Rahmen der Ermittlungen stellten Polizisten vor Ort weitere beschädigte Fahrzeuge fest. Die Beamten kontaktierten alle Halter und fertigten Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

