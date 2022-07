Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wechselgeldfalle

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, dem 14.07.2022, gegen 11:30h, wurde ein 71jähriger Zweibrücker im Bereich der Oberen Himmelsbergstraße von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, und darum gebeten ihm einen Euro in kleinere Münzen zu wechseln. Der Mann hielt dabei ein größeres, weißes Blatt Papier in der Hand. Nachdem der Wechselvorgang abgeschlossen war und der Bittsteller sich entfernt hatte, bemerkte der ältere Herr, dass aus seinem Portemonnaie ein 100- Euro -Schein fehlte. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 50jährigen Mann, etwa 1,70 groß und von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen langen Hose.|pizw

