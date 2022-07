POL-PDPS: Pkw in der Buchsweilerstraße aufgebrochen

Zweibrücken (ots) - In der Zeit von Dienstag, 12.07.2022, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 13.07.2022, 07:00h, wurde in der Canadastraße ein schwarzer Audi A4 Kombi, welcher vor dem Anwesen Nummer22 geparkt war, beschädigt. Unbekannte Täter beschmierten, offenkundig mit einem weißen Lackstift, die Motorhube des Pkw. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1500EUR.|pizw Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Zweibrücken ...

