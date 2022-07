Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung - Täter flüchten

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Marker Allee sind zwei Unbekannte am Dienstag, 12 Juli, durch das Treppenhaus geflüchtet. Gegen 15 Uhr kehrte die Familie in das Mehrfamilienhaus zurück und überraschte die Täter. Diese stießen die 37-jährige Wohnungsnehmerin auf ihrer Flucht die Treppe hinunter und bedrohten sie mit einem unbekannten Gegenstand. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Heßlerstraße. Die Geschädigten stellten dann die beschädigte Wohnungstür fest. Alle Zimmer wurden durchsucht und Bargeld entwendet. Beide Täter sind etwa 55 Jahre alt. Einer ist schlank, zirka 1,75 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare und braune Augen. Er war mit einer beigen Jacke, T-Shirt und blauen Jeanshose bekleidet. Der andere hat eine normale Statur, ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze, hellbraune Haare. Zur Bekleidung kann nichts gesagt werden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell