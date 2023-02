Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kind bemerkt Einbrecher- Anschreien verjagt Unbekannte

Vlotho (ots)

(sls) Durch eine schnelle und aufmerksame Reaktion konnte ein 10-Jähriger am Mittwochmorgen (1.2.) zwei Einbrecher verjagen, als diese kurz zuvor die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Das Kind befand sich in einem Einfamilienhaus an der Johanne-Stelzer-Straße als er plötzlich zwei unbekannte Personen im Garten des Hauses beobachten konnte. Scheinbar im Glauben, dass sich niemand im Haus befindet, schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein. Sie wurden daraufhin lauthals vom 10-Jährigen angeschrien, worauf die Unbekannten über den Gartenbereich die Flucht ergriffen. Anschließend informierte das Kind umgehend die Mutter und auch die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern blieb bisher ohne Erfolg. Beide Männer wurden mit ca. 40-50 Jahren und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der Männer war relativ groß (1,90m) und der Zweite etwas kleiner mit 180cm. Einer der beiden trug zudem noch eine dunkle Mütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, denen zur Tatzeit um 10.00 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

