Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Müllcontainer in Brand gesetzt- Unbekannte flüchten

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (3.2.) konnten durch einen aufmerksamen Zeugen zwei bislang unbekannte Personen dabei beobachtet werden, wie diese sich auffällig an zwei Müllcontainer im Bereich der Magdeburger Straße 59 aufhielten. Einer der männlichen Person beugte sich in den Container, während bei der anderen Person ein Feuerzeug beobachtet wurde. Einer der Container fing kurze Zeit später an zu brennen und beide Unbekannten flüchteten sofort hinter die Wohnhäuser.

Beide Männer werden mit ca. 20-25 Jahren beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet, wobei auf einer Jacke eine große weiße Aufschrift zu sehen war. Die Größe von beiden wird mit ca. 185cm angegeben. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Herford vollständig gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell