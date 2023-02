Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche geraten aneinander - 19-jähriger Herforder leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (5.2.) verließen drei 19-jährige Herforder um 4.35 Uhr eine Diskothek an der Wittekindstraße. Beim Verlassen des Gebäudes wurde einer von ihnen von zwei bisher unbekannten Jugendlichen angesprochen und provoziert. Der 19-Jährige ging auf die Provokation ein und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Plötzlich und unvermittelt wurde der Herforder dann getreten und geschlagen. Zunächst trennten sich die Personen vor Ort, trafen dann jedoch auf dem Weg Richtung Bahnhof an einer Ampelanlage erneut aufeinander. Die Streitigkeit eskalierte dann endgültig und die beiden mit Anzug und Krawatte bekleideten Unbekannten schlugen mehrfach gemeinschaftlich auf den Herforder ein, ehe sie in einen silbernen Kleinwagen stiegen und flüchteten. Die beiden 19-jährigen Begleiter des Geschädigten blieben unverletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde er 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden bisher Unbekannten machen können und bittet um Hinweise unter 05221/8880.

