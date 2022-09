Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop gestohlen

Erfurt (ots)

Eigentlich wollte am Sonntagabend der Mitarbeiter eines Steuerbüros in der Erfurter Altstadt nur kurz ein paar Unterlagen von der Arbeit abholen. Stattdessen musste er aber feststellen, dass über den Tag Diebe eingebrochen waren. Die unbekannten Täter hatten mehrere Büros durchsucht und Schränke geöffnet. Ein Laptop im Wert von etwa 1.000 Euro gelangte so in die Hände der Diebe. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren der Täter. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an. (JN)

