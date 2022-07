Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ladendieb geschnappt + Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt + Auffahrunfall

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 06.07.2022:

Gießen: Ladendieb geschnappt

Kleidungsstücke im Wert von etwas über 800 Euro hat ein Unbekannter am Montagmittag aus einem Geschäft im Seltersweg mitgehen lassen. Zwei Personen hatten die Kleidungsstücke von Regalen weggenommen und teils in Rucksäcke gesteckt. Einer der beiden Diebe konnte mit mehreren Sachen flüchten. Sein Komplize, ein 50 - Jähriger Asylbewerber aus Marokko, konnte durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Weidezaun beschädigt

Unbekannte beschädigten die Stäbe eines Elektrozauns einer Kuhweide im Wißmarer Weg. Die Vandalen rissen zwischen 20.30 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag die Stäbe heraus und verbogen sie Die auf der Weide befindlichen Kühe büxten nachfolgende aus und mussten eingefangen werden. Wer hat im Bereich des Wismarers Weg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen

Grünberg: Ohne Beute geflüchtet

Offenbar ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Neumühle". Zwischen 20.00 Uhr am Montag und 20.30 Uhr am Dienstag betraten sie das Grundstück. Auf dem Innenhof nahmen sie sich eine Leiter, brachen eine Tür auf dem Dachboden auf. Aus dem Gebäudekomplex fehlt nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt

Die Polizei sucht nach einem versuchten Sexualdelikt in der Frankfurter Straße nach Zeugen. Eine 13-jährige Gießenerin befand sich am Samstag zwischen 16.00 und 17.10 Uhr auf einem stillgelegten Gelände der Deutschen Bahn, als sie dort von einem Unbekannten angesprochen wurde. Er gab zunächst vor, ein Mitarbeiter der Bahn zu sein. Er habe Fotos von ihr auf dem stillgelegten Gelände gemacht und setzte sie mit den gemachten Bildern unter Druck. Wenn sie nicht mit ihm sexuelle Handlungen durchführen würde, dann würde er die Bilder über seinen "Chef" der Polizei übergeben. Als das Mädchen gehen wollte, hielt er es fest. Zudem griff er in ihren Mund, woraufhin sie zubiss. Anschließend lief die 13-Jährige schreiend davon und traf dann auf eine Zeugin, die die Polizei informierte. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte kein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er soll etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hellhäutig und schlank sein. An seinem Schienbein habe er zwei sich kreuzende Narben. Er trug eine kurze hochgekrempelte dunkle Hose, ein helles T-Shirt, eine Kappe, eine Halskette und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Wer hat auf dem stillgelegten Gelände etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind das Mädchen und der Unbekannte in der Frankfurter Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung im Juni in der Straße "Neuen Bäue" nach Zeugen, insbesondere nach dem Opfer. Zeugen meldeten am Montag (20. Juni) einen Streit in einem "Fastfood" - Restaurant. Ein unbekannter Mann schlug auf einen anderen Mann ein. Als das Opfer zu Boden kam

Verkehrsunfälle:

Buseck: Auf Parkplatz Ford touchiert

Nur 15 Minuten parkte ein Ford am Dienstag (05.Juli) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Beuerner Weg in Großen-Buseck. Ein Unbekannter touchierte zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr den orangefarbenen Tourneo Custom an der Beifahrerseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Bei Parkmanöver VW beschädigt

Bei einem Parkmanöver am Mittwoch (29.Juni) gegen 15.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Elsa-Brandström-Straße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Touareg zurückkam, war dieser an der hinteren, rechten Seite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Wildunfall

Ein 26-jähriger Mann aus Wölfersheim in einem VW befuhr Mittwochnacht (06.Juli) gegen 04.45 Uhr die Landstraße 3137 von Villingen in Richtung Ruppertsburg. Als plötzlich ein Wildtier auf die Fahbahn lief, versuchte der VW-Fahrer auszuweichen und konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Nach dem Zusammenprall lief das Tier in unbekannte Richtung davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Grünberg: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag (05.Juli) gegen 18.30 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau in einem Opel die Kreisstraße 41 und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 3127 einzubiegen. Offenbar übersah die Opel-Fahrerin dabei eine 28-Jährige in einem Ford, die auf der L 3127 von Beltershain nach Rabenau unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Auffahrunfall

Am Dienstag (05.Juli) gegen 12.10 Uhr befuhren ein 53-Jähriger aus Gießen in einem Skoda, eine 48-jährige Wettenbergerin in einem Dacia und ein 61-jähriger Daimler-Fahrer hintereinander die Nordanlage in Richtung Marburger Straße. Alle drei Fahrzeuge beabsichtigten in die Dammstraße abzubiegen. Als der Skoda-Fahrer und die Wettenbergerin aufgrund einer rot zeigenden Ampel hielten, bemerkte der 61-Jährige den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Durch den Aufprall wurde der Dacia auf dem Skoda geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die 48-Jährige sowie der Skoda-Fahrer verletzten sich dabei leicht. Der 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

