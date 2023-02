Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Mercedes an - Fahrersitz angezündet

Bünde (ots)

(jd) Ein 26-jähriger Bünder bemerkte am Freitag (3.2.) gegen 21.00 Uhr Beschädigungen an seinem Fahrzeug. Er hatte den Mercedes am Vorabend an der Freiastraße abgestellt. Als der Mann gegen 8.00 Uhr sein Fahrzeug letztmalig sah, wies es noch keine Beschädigungen auf. Abends bemerkte er dann, dass der oder die bisher unbekannten Täter beide Außenspiegel gewaltsam abschlugen, sowie ein Rücklicht zertrümmerten. Auf bisher noch nicht geklärte Weise drangen die Unbekannten dann in das Fahrzeuginnere ein und zündeten den Fahrersitz an, sodass ein Brandfleck entstand. Zudem nahmen sie das vordere und hintere Nummernschild mit der amtlichen Kennung HF-XX 1152 an sich. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zum Verbleib der amtlichen Kennzeichen machen können oder die bisher unbekannten Täter beschreiben können, werden gebeten sich unter 05221/8880 zu melden.

