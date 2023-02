Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Donnerstag (02.02.2023) kam es um 15.08 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Severinusstraße zur L714. Eine 58-jährige Fahrerin eines Motorrollers wollte von der Severinusstraße in die L714 einbiegen. Dabei stieß sie mit dem PKW einer 61-Jährigen zusammen, die zu diesem Zeitpunkt die L714 aus Richtung Girkhausen kommend befuhr. Die Rollerfahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

