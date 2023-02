Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wenden (ots)

Ein Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Mittwoch (01. Februar) gegen 16:55 Uhr auf der Abfahrt der A 4 ereignet. Dabei befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin die Autobahnabfahrt in Richtung Gerlingen. Sie hielt vor der dort befindlichen Ampel. Ein ihr folgender 37-jähriger Autofahrer fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall erlitten die 51-Jährige sowie ihr 50-jähriger Beifahrer Verletzungen. Sie wollten sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

