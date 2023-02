Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht bei Geldforderungen über Nachrichtendienste

Kreisweit (ots)

Erneut haben Unbekannte eine Bürgerin aus dem Kreis Olpe per SMS um einen hohen Geldbetrag betrogen. Dabei schrieben die Kriminellen der 59-Jährigen eine Nachricht unter einer ihr unbekannten Telefonnummer, in der sie sich als ihr Sohn ausgaben. In der Nachricht stand, dass dieser dringend Geld bräuchte. Die Betrügenden übermittelten zudem eine Kontoverbindung, an welche die Frau direkt Geld überwies. Im Nachgang stellte sie fest, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen war. Sie kontaktierte umgehend ihre Hausbank und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Egal ob per SMS, WhatsApp oder auch am Telefon - Kriminelle versuchen über verschiedene Medien, vor allem ältere Personen, zu betrügen. Dabei ist die Vorgehensweise immer ähnlich: Häufig erzählen die Betrügenden, dass sie Familienangehörige oder Freunde seien und sich in einer Notlage befinden würden und bitten um eine schnelle Überweisung.

Daher sollten Bürgerinnen und Bürger direkt misstrauisch werden, wenn:

- sie eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten. - eine unbekannte Person dringlich um Geld bittet. - in der Nachricht von einer Notlage berichtet wird.

Weitere Verhaltenshinweise und eine ausführliche Beschreibung von verschiedenen Betrugsmaschen erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/senioren.

