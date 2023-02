POL-OE: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Lennestadt (ots) - Am Dienstag (31. Januar) ist gegen 00:50 Uhr Beamten ein E-Scooter-Fahrer auf der B 517 aufgefallen. Dieser befuhr den Gehweg in Richtung Kirchhundem, ohne eine funktionstüchtige Lichteinrichtung an dem E-Scooter zu haben. Daraufhin hielten die Polizisten den Mann an und kontrollierten ihn. Ein durchgeführter Drogenvortest wies ein positives Ergebnis auf. Als die Polizisten dem Fahrer das Ergebnis ...

mehr