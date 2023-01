POL-OE: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Lennestadt/Kirchhundem (ots) - Am Sonntag (29.01.2023) wurden zwischen 19.30 Uhr und 22.45 Uhr zwei PKW auf dem "Anne-Frank-Platz" in Meggen aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der Autos ein und durchsuchten deren Innenraum. Scheinbar fiel den Tätern jedoch in beiden Fällen keine Beute in die Hände. In der Zeit zwischen Sonntag (13.00 Uhr) und Montag (05.00 Uhr) wurden ebenfalls zwei PKW ...

mehr