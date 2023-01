Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Aufbrüche am Wochenende

Lennestadt/Kirchhundem (ots)

Am Sonntag (29.01.2023) wurden zwischen 19.30 Uhr und 22.45 Uhr zwei PKW auf dem "Anne-Frank-Platz" in Meggen aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der Autos ein und durchsuchten deren Innenraum. Scheinbar fiel den Tätern jedoch in beiden Fällen keine Beute in die Hände. In der Zeit zwischen Sonntag (13.00 Uhr) und Montag (05.00 Uhr) wurden ebenfalls zwei PKW in der Kirchhundemer "Hundemstraße" aufgebrochen. Auch hier wurde an jedem Fahrzeug eine Seitenscheibe eingeschlagen, jedoch offensichtlich nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell