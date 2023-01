Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Holzstapelbrand beschädigt angrenzendes Wohnhaus

Wenden (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand nach Wenden-Hillmicke gerufen. Dort war zunächst ein in Wohnhausnähe befindlicher Holzstapel in Brand geraten, durch die Hitzeentwicklung zerborsten anschließend Fenster des angrenzenden Einfamilienhauses. In der Folge geriet das Mobiliar eines Kellerraumes in Brand. Das Feuer konnte durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Auch Dank installierter Rauchmelder konnten sich die Bewohner zuvor ins Freie retten, so dass keine Verletzten zu beklagen waren. Der vermutete Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich, aufgrund der heftigen Rauchentwicklung ist das Wohnhaus zunächst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, ein fahrlässiger Umgang mit Ofen-Asche kann nicht ausgeschlossen werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt, weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell