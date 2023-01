Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Lennestadt (ots)

Aus einem in der Straße "Faulebutter" in Meggen geparkten Pkw wurde in der Zeit von Mittwoch (25. Januar, 13:15 Uhr) bis Donnerstag (26. Januar, 06:15 Uhr) eine Geldbörse gestohlen. Dafür wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und das in dem Seitenfach befindliche Portemonnaie entnommen. Darin enthalten waren sämtliche Ausweisdokumente sowie Bargeld. An dem Fahrzeug entstand zudem Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Damit Diebe erst gar nicht die Gelegenheit erhalten, Wertgegenstände zu stehlen, rät die Polizei grundsätzlich Geldbörsen, mobile Navigationssysteme, Smartphones oder Bargeld aus dem Fahrzeug mitzunehmen und dieses abzuschließen. Idealerweise sollte das Auto auch in einer Garage oder auf einer gut ausgeleuchteten Fläche geparkt werden.

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell