Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (24. Januar) hat sich gegen 12:15 Uhr auf der B236 ein Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem unbekannten Fußgänger ereignet. Dabei gab die 32-Jährige bei der Unfallaufnahme an, dass sie mit ihrem Pedelec die Lennestraße aus Kickenbach kommend in Richtung Altenhundem befahren habe. An dem Kreisverkehr Lennestraße/Lennewiesen/Helmut-Kumpf-Straße habe sie dann den Fußgängerüberweg überquert. Dort stieß sie mit einem Fußgänger zusammengestoßen, woraufhin die Radfahrerin stürzte. Nach einem kurzen Gespräch sei der Fußgänger dann weitergelaufen. Durch den Sturz hatte sich die Radfahrerin jedoch verletzt. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht zur Klärung des Sachverhalts Zeugen und Hinweise. Diese wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Lennestadt unter der Telefonnummer 02761-9269-4131.

