Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto angefahren und abgehauen (20.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 17 Uhr in der Neckarstraße. Der Unbekannte driftete mit einem weißen Auto auf dem Parkplatz der Neckarhalle und prallte dabei gegen einen geparkten Seat Leon. Dabei beschädigte er den Seat im Bereich der Beifahrerseite erheblich, den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell